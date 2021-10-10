War on the Rocks – и Россия, и Китай претендуют на Центральную Азию, но столкновения между ними не будет

После ухода США из Центральной Азии их место не против занять РФ и Китай. Однако, как пишет War on the Rocks, они занимают в этом вопросе разные ниши, проводят учения с разными силами, поставляют оружие разного характера. Так что в ближайшее время столкновение между этими державами маловероятно, делают вывод авторы статьи.



Reuters

Хотя американская война в Центральной Азии и закончилась, опасения по поводу предстоящих конфликтов в регионе остаются актуальными, пишет War on the Rocks. Так, правительство Таджикистана обменялось словесными баталиями с «Талибаном»* — и МИД РФ выразил по этому поводу свои опасения. В нынешних условиях РФ планирует провести на границе Таджикистана и Афганистана четыре серии учений в рамках ОДКБ, и все они будут отрабатывать сценарий вооружённого вторжения.

Как отмечают авторы статьи, государства, которые граничат с Афганистаном, рассчитывают на своих союзников в обеспечении безопасности. И раз США из региона уходят, укрепляют свои позиции РФ и Китай. Впрочем, аналитики считают, что между этими двумя державами столкновение маловероятно.

У Китая и РФ общие интересы в регионе. Обе страны опасаются, как бы Центральная Азия не стала рассадником терроризма. Обе хотят сдержать нестабильность, которая может произрастать из Афганистана. И обе страны хотели бы, чтобы США ушли из региона. Последняя цель уже реализована, хоть и не их заслугами.

С выводом американских войск из Афганистана роль США в регионе стала ещё меньше. Идея о том, чтобы Штаты вернулись после такого ухода, была встречена весьма прохладно. Во время пребывания в Афганистане США использовали Центральную Азию как удобный логистический пункт. Но к 2014 году базы в Узбекистане и Киргизии были закрыты. А в 2015 году США отказались и от сотрудничества с Россией в этом вопросе, поскольку отношения Москвы и Вашингтона испортились.

Хотя США обещали построить новые площадки на границе Таджикистана с Афганистаном, их помощь обрушилась с суммы $450 миллионов до $11 миллионов в 2020 году. Так же стремительно было сокращено и количество военных учений западных сил с участием военных из Центральной Азии.

По словам авторов статьи, главным партнёром региона в вопросах безопасности сейчас стала Россия. У неё остаются базы в Казахстане, Таджикистане, Киргизии, она отвечает за половину всего импорта оружия в регион, с 1991 года организовала там 121 серию учений. У РФ в арсенале есть ряд механизмов для обеспечения безопасности — как двустороннего формата, так и через организации вроде ОДКБ и СНГ.

У некоторых государств региона есть особые условия для покупки российских вооружений по сниженным ценам, а самым бедным странам РФ оружие поставляет бесплатно. Масштаб учений, которые проводит Россия, вдвое больше, чем у того же Китая. И если Китай сосредоточен на сотрудничестве между службами безопасности и полицией, то РФ со странами региона развивает сотрудничество в военной сфере.

При этом РФ показала и свои способности предпринимать жёсткие действия в регионе. Так, в августе 2018 года российские силы в Таджикистане произвели обстрел наркоторговцев, что авторы статьи называют первым военным вмешательством Москвы в афганскую политику со времени вывода войск в 1989 году. Сейчас же РФ перебросила в регион разного рода вооружения, включая самолёт Су-25. Как отмечает автор статьи, РФ удаётся сохранять престиж в регионе ещё и благодаря своему боевому опыту в Сирии.

Что же до Китая, то его доля на рынке вооружений выросла за последнее десятилетие с 1,5% до 13%. Также он занимается теми сферами, где РФ отстаёт: например, поставляет беспилотники. Китай стал активнее действовать в регионе, опасаясь, что его нестабильность перетечёт во внутрикитайские районы, населённые уйгурами. В этой причине и коренится его интерес к сотрудничеству с силами внутренней безопасности и по борьбе с терроризмом.

Россия, по словам авторов статьи, считает себя лидером по безопасности в регионе, и Китай не хочет ей в этом мешать. Больше того, страны обмениваются опытом, проводят совместные учения. «В данный момент РФ и Китай, похоже, не конкурируют в Центральной Азии. Но это будет испытано ростом Китая, который будет продолжаться в постамериканскую эпоху», — пишут эксперты War on the Rocks. По их мнению, Китай может претендовать в дальнейшем на российскую часть рынка вооружений в регионе, если китайская оборонная промышленность будет развиваться и искать новые экспортные площадки.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.