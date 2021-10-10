Боевики “ЛНР” ужесточили правила пересечения КПВВ “Станица Луганская”

Теперь граждане, имеющие прописку в ОРЛО, смогут выехать на подконтрольную правительству Украины территорию только по спискам, которые сформирует рабочая группа, и на следующих основаниях:

для лечения;

для обучения;

при необходимости постороннего ухода за близким родственником;

в связи с погребением родственника.

Въехать на территорию ОРЛО без прописки там можно будет также на основании списков, которые сформирует рабочая группа, и при наличии оснований из списка выше, а также “с целью получения денежной помощи русскоязычному населению Украины”.

В документе говорится, что такие ограничения установлены из-за ситуации с коронавирусом. Новые правила въезда-выезда будут действовать минимум до 10 ноября.

“Министр здравоохранения ЛНР” Наталья Пащенко добавила, что такие ограничения касаются и пенсионеров, которые пересекают КПВВ для получения украинских выплат, пишет ЛИЦ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Российские оккупационные войска в апреле 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”. Из семи КПВВ на Донбассе работает только “Станица Луганская”.

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