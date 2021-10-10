На турнире WTA в Индиан-Уэллсе Ястремская проиграла и в одиночном разряде, и в парном

Во втором круге турнира 75-я в мировом рейтинге украинка проиграла 27-й ракетке мира в трех сетах – 4:6, 6:2, 2:6.

Бадоса сеяна в Индиан-Уэллсе 21-й.

Днем ранее Ястремская проиграла и в парном разряде того же турнира, где она выступала с Амандой Анисимовой из США. В первом круге они со счетом 1:6, 1:6 уступили Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Элизе Мертенс из Бельгии.

Соперницы украино-американской пары сеяны на турнире вторыми.

В одиночном разряде продолжает борьбу одна украинка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина. 8 октября во втором круге она выиграла у Терезы Мартинцовой из Чехии и теперь сразится с 40-й ракеткой мира Сораны Кырсти из Румынии.

Контекст:

Турнир BNP Paribas Open проходит на хардовом покрытии с 6-го по 17 октября. Призовой фонд составляет $8,76 млн.

—