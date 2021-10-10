 

В Украину прибыл груз с помощью от США. В нем медицинские принадлежности, вооружение и боеприпасы

10.10.2021, 17:34, Новости дня
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Украина получает от американских партнеров медицинские принадлежности, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения на $60 млн, отметили в ведомстве. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня в Международный аэропорт Борисполь.

В целом, начиная с 2014 года, Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более $2 млрд.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/4568455089883627

Контекст:

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе также говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

Кроме того, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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