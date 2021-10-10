 

Российских изобретателей обяжут регистрировать международные патенты на государство, а не на себя

10.10.2021, 17:31, Разное
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В Госдуму внесен законопроект “Об оптимизации правоприменительной практики и налогообложения в сфере изобретательства”, согласно которому при регистрации международного патента россияне будут обязаны указывать автором Российскую Федерацию. Государство в итоге станет получателем авторских отчислений, но в ряде случаев сам изобретатель сможет претендовать на долю до 25% от них.

Закон фактически приравнивает регистрацию патента на своё имя и единоличное получение отчислений – к воровству денег у государства. Один из его авторов объяснил это тем, что власти много вкладывают в становление изобретателей.

“Государство обеспечивает им возможности для их работы, создаёт им условия. У нас в стране и рынок труда, и службы работают, и крыша над головой у людей тоже ведь не сама появилась. Образование опять-таки, интернет, коммуникации для жизни, всё подведено. Эти долги надо отдавать”, – сказал он.

В то же время депутаты не намереваются целиком лишать изобретателей их доходов: им предоставят возможность написать заявление в Роспатент на ежемесячное получение доли от своих отчислений не более прожиточного минимума, установленного в регионе постоянного проживания. При этом заявитель не должен получить другие социальные выплаты, а ежемесячная сумма выплат не может превышать 25% от того, что получит государство.

“Арифметика простая: допустим, по изобретениям человеку начислили 50 тысяч рублей. Мы за него эти деньги получили, оказали ему такую услугу, дальше начинаем считать, сколько до него дойдёт. 25% от суммы – это 12,5 тыс рублей. Но если прожиточный минимум у него в регионе, скажем, 10 тыс рублей, значит, это и есть его предел. Ещё две тысячи отнимаем, итого десять тысяч он будет иметь, никого с пустыми карманами не оставляем”, – пояснили в Госдуме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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