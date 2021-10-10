 

В немецкой армии выявили очередную группу нацистов

10.10.2021, 17:12, Разное
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Журналисты рассказали о группе ультраправых военнослужащих, именующих себя «Волчьей стаей» (Wolfsrudel). Ее участники предположительно избивали сослуживцев азиатского происхождения, придумывали им обидные прозвища и издевались над ними изощренным образом: пытали их огнем из зажигалок и спускали на них малую нужду. Главным зачинщиком оказался 32-летний капрал, который носил футболку с надписью «Sonnenstudio-88». Это число активно используют нацисты: в нем закодировано приветствие Адольфу Гитлеру. Правоохранительные органы уже начали расследование инцидентов и отстранили возможных сторонников экстремистской идеологии от несения службы.

Немецкие СМИ оперативно отреагировали на произошедшее. Так, в Deutsche Welle написали, что этот эпизод – не первый подобный в частях Бундесвера за последнее время. В издании упомянули прошлогодний скандал в элитной бригаде специального назначения KSK, когда командование было вынуждено расформировать одну из ее рот за нацистские приветствия, прослушку запрещенных аудиозаписей и заготовки схронов с оружием и боеприпасов для будущей войны с «врагами расы». Не обошли стороной случившееся и профессиональные «борцы с расизмом», в том числе – и за пределами ФРГ.

В частности, событие прокомментировал журналист Майкл Колборн из Bellingcat (организация признана иноагентом в РФ): расследователькая группа известна активной борьбой с любыми активистами правых взглядов, поэтому она не могла пройти мимо событий в рядах Бундесвера.

Безусловно, симпатии к нацистам не способствуют улучшению имиджа Бундесвера внутри страны и за рубежом. Но возникает логичный вопрос: а из-за чего в вооруженных силах Германии все чаще происходят подобные инциденты?

Почему в стране и ее силовых структурах растет число сторонников правых идей – лучше всего видно на примере провальной миграционной политики Берлина. Германия давно является лидером по количеству прошений об убежище, и большая часть приходит от выходцев с Ближнего Востока и Афганистана. Власти вынуждены манипулировать статистикой и занижать уровень преступности: например, не включать данные о насильственных действиях сексуального характера или не упоминать, сколько правонарушений осуществляют переселенцы в процентах от всего населения.

Многие немцы недовольны происходящим, однако из-за господства леволиберальных глобалистских идей просто не могут повлиять на курс страны. Любые критики миграции клеймятся люмпенами, а организации – «правыми экстремистами». По причине отсутствия законной альтернативы люди вступают в контакт с нелегальными группами и проникаются там радикальными и маргинальными идеями, что и происходит в германских вооруженных силах.

То есть рост сторонников нацистской идеологии в Бундесвере является лишь следствием государственной национальной политики Берлина. Однако немецкие критики «ультраправых» предпочитают этого не замечать и молчать об истинных причинах всех громких скандалов. Их можно понять: в противном случае придется вскрыть целый пласт накопленных за десятилетия проблем.



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