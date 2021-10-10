 

В Москве подвели первые итоги Всероссийского форума классных руководителей

10.10.2021, 17:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Москве завершился первый всероссийский форум классных руководителей, собравший 1000 участников из всех регионов РФ и города Байконур, более 50 000 педагогов присоединились к мероприятию онлайн.

На протяжении двух дней педагоги общались на круглых столах, искали ответы на актуальные вопросы в сфере педагогики, обменивались опытом, общались с партнерами ярмарки образовательных возможностей. По их словам, одна из главных особенностей форума – возможность диалога с теми, кто определяет траектории развития образования и шанс быть услышанными, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, более 50 000 педагогов присоединились к мероприятию онлайн, зарегистрировавшись на сайте.

По итогам форума был принят меморандум, в создании которого приняли участие и сами педагоги.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что внимательно следил за всем, что происходило на форуме.

«Я вас, уважаемые коллеги, уверяю в том, что мы все делаем для того, чтобы повышать статус учителя, для того, чтобы страна знала своих героев. У нас была прямая трансляция, за ней следило более трех миллионов человек. Это родители, это ученики, учителя. И очень важно говорить, очень важно слышать, очень важно реагировать», – сказал он.

Кравцов также выразил надежду, что когда учителя вернутся в регионы и в классы к своим ученикам, они тоже будут рассказывать, как все прошло. «Я вас очень прошу, чтобы вы были нашими представителями, представителями Министерства просвещения в регионах, чтобы вы были с нами на связи, чтобы вы давали обратную связь, как реализуется меморандум, как реализуются те решения, которые приняты сегодня, чтобы мы постоянно находились в контакте. Это не пустые слова, это то, что необходимо и то, что мы обязательно сделаем», – подчеркнул он.

Классный руководитель Наталья Тушинцева из города Севастополь подняла вопрос о необходимости проведения такого мероприятия, как форум классных руководителей на встрече с Президентом, и тем самым стала автором идеи ФКР. На форум она приехала как участница.

 «Когда я задавала тот самый вопрос, то даже не могла представить, как это будет восхитительно: непередаваемая атмосфера, море новой информации, полезное общение, встречи. Форум мне очень понравился, я познакомилась с коллегами из самых разных регионов, причем это происходит как-то спонтанно – на разных площадках, которые, кстати, очень полезные. Я набрала много материалов для дальнейшей работы»,– отметила она.

Депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова добавила, что советник по воспитательной работе, ставка которого введена с этого года в десяти пилотных регионах РФ в качестве эксперимента, помогает формировать доверие, сократить дистанцию между ребенком и взрослым человеком, что позволит предусмотреть и предотвратить нежелательные события. «Сейчас дети больше доверяют неизвестным людям в информационном пространстве. Через институт советников можно выстроить работу, благодаря которой дети будут счастливы», – резюмировала она.

В субботу в Гостином дворе в Москве начал работу первый Всероссийский форум классных руководителей (ФКР), в ходе которого больше тысячи участников из всех регионов РФ обсудили актуальные вопросы воспитания, профессионального образования, образа и этики современного педагога.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Лавров обсудил с новым главой МИД Армении Айвазяном его визит в Москву

02.03 / “В жесткой форме с хорошими намерениями”. Пайфер рассказал, как Байден готов подталкивать Украину к реформам

29.09 / DT – Лондон пригрозил лишить финансирования музеи за потворство активистам BLM

11.05 / Невзоров о нападении на школу в Казани: Режим делает все для культивации религиозного бреда, получает гробы с детскими трупами и опять ужасно удивляется

18.11 / РКН потребовал снять ограничения с Youtube-канала Соловьева

13.11 / Россия выступила против электронного голосования в ГА ООН

25.06 / В чемпионате конкурса «Цифровой прорыв» примут участие 6 тыс. IТ-специалистов

04.07 / Авианосцы США направлены в Южно-Китайское море

09.08 / Путин утвердил стратегию госполитики в отношении казачества

16.07 / Семь областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина – Минздрав

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика