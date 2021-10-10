В Киеве назвали способ «вернуть» Крым за пять минут

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом» заявил, что конфликт в Донбассе может быть остановлен всего одним звонком, а вернуть Крым под контроль Киева можно за «пять минут».

«Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации… И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем… Мы даем ей (России) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Арестович заявил, что Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны».