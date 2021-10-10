Во Внуково задержали скрывавшегося от депортации гражданина Грузии

В столичном аэропорту Внуково полицейские задержали гражданина Грузии, который пытался избежать депортации, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«Сегодня сотрудниками ЛО МВД РФ в аэропорту Внуково в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый житель Грузии 1971 года рождения, который 30 сентября, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта Внуково», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

В полиции уточнили, что иностранный житель уже депортирован из России.

Ранее сообщалось, что ряд граждан Киргизии, нарушивших российские законы, депортировали из РФ через столичный аэропорт Домодедово.