Павел Воля назвал причину ухода Мартиросяна из Comedy Club

Павел Воля назвал причину ухода Гарика Мартиросяна из проекта Comedy Club. По словам шоумена, просто обстоятельства сложились таким образом.

В новом выпуске шоу одним из гостей стал экс-солист группы МBAND и победитель шоу «Маска» Анатолий Цой. Павел Воля спросил у него о причине распада музыкального коллектива. Данный вопрос беспокоит многих, так как остается неизвестным, зачем музыканты вообще создавали группу. Цой коротко ответил ведущему, что просто так получилось, однако эти слова возмутили супруга Ляйсан Утяшевой, ведь вопрос задается для того, чтобы получить конкретный, а не обобщенный ответ.

Далее Воля в шутку предположил, что причиной распада группы стали проблемы у ее участников – «один просил деньги, второй сошел с ума, третий облысел». На это Цой сказал Павлу Воле: «Ладно, но назови тогда причину, почему ушел от вас Мартиросян». На это ведущий ответил словами Цоя и своими собственными с предположениями о ряде проблем.

Источник: teleprogramma.pro