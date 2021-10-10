 

Стали известны место и дата похорон нардепа Полякова

10.10.2021, 16:40, Новости дня
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Прощание состоится в 10.00 в Черниговском областном филармоническом центре по адресу: проспект Мира, 15.

https://www.facebook.com/anton.polyakov.98/posts/4189041364558460

Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Полиция рассматривает несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление.

По данным правоохранителей, перед смертью Поляков употреблял алкогольные напитки и полтора часа катался на машине по Киеву, поскольку поссорился с сожительницей, нардепом из группы “За майбутнє” Анной Скороход.

В то же время нардеп от “Слуги народа” Галина Янченко заявила, что якобы, по данным токсикологического исследования, Поляков скончался в результате действия алкоголя и метадона – вещества с наркотическим действием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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