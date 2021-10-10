 

В Украине освободили военнослужащих, которых помиловал Зеленский

10.10.2021, 16:40, Новости дня
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“Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме. В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату”, – написала она 9 октября.

Указ о помиловании 31 украинского военного Зеленский подписал 8 октября. В Офисе президента сообщали, что глава государства лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать. Принимая решение, президент учитывал степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и другие обстоятельства, отмечали в ОП.

Вербицкая при подготовке списка посетила около 40% колоний, а также исправительные центры и следственные изоляторы и провела встречи с более чем 200 осужденными военными.

https://www.facebook.com/verbytskaalona/posts/4766448383366271

Контекст:

В августе Зеленский сообщал, что готовится помилование осужденных ветеранов войны на Донбассе. Заключения и ходатайства готовил Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, в августе комиссия при президенте по вопросам помилования собиралась предложить список из 36 осужденных военнослужащих.

В 2019 году Зеленский помиловал 97 человек, в том числе россиян, которых обменяли на удерживаемых в РФ украинцев. В 2020 году Офис президента сообщал “Українським новинам” о по меньшей мере 10 людях, которых президент помиловал до 30 июня.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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