Французский дизайнер год скрывал ожоги, полученные при взрыве камина в его доме

“Ровно год назад в моем доме взорвался камин. На следующее утро я проснулся в парижской больнице “Сен-Луи”. Талантливый персонал этой знаменитой больницы, которая лечила невероятное количество случаев COVID-19 одновременно, потрясающе заботился обо мне”, – написал модельер.

По словам Рустена, он сделал все, чтобы скрыть эту историю от как можно большего числа людей.

“Честно говоря, я не совсем уверен, почему мне было так стыдно, может быть, это одержимость совершенством, которой известна мода, и моя собственная неуверенность”, – вспоминает он.

Модельер прятал шрамы с помощью масок для лица, водолазок, длинных рукавов и колец.

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Публикация от OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

Рустен добавил, что его юбилейное шоу, прошедшее в конце сентября, было посвящено “празднованию исцеления от боли”. Он также опубликовал фрагмент из этого модельного показа. В нем модели дефилируют в нарядах, состоящих из многочисленных повязок, похожих на те, которые носил сам модельер во время лечения.

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Публикация от OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

Контекст:

Рустен родился 13 сентября 1985 года. Раннее детство он провел в приюте для сирот, пока в 1986 году молодая пара не взяла его на воспитание. Будущий модельер учился в высшей школе искусств Esmod, после чего был принят на работу в модный дом Роберто Кавалли. Став креативным директором женской линии прет-а-порте, работал на этой должности в течение пяти лет.

В 2009 году Рустен перешел во французский модный дом Balmain, где тесно сотрудничал с креативным директором дома Кристофом Декарненом. 26 апреля 2011 года, в возрасте 25 лет, он занял место креативного директора Balmain.

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