Президент Чехии второй раз за месяц попал в больницу

“Президент Чешской Республики Милош Земан на основании рекомендации своего лечащего врача профессора Мирослава Заворала согласился на госпитализацию в Центральный военный госпиталь в Праге. Президент республики был госпитализирован в воскресенье, 10 октября 2021 года”, – написал Овчачек.

Prezident republiky * Miloš Zeman na základ * doporu * ení svého ošet * ujícího léka * e prof. Miroslava Zavorala vyslovil souhlas s hospitalizací v Úst * ední vojenské nemocnici v Praze. Prezident republiky byl hospitalizován v ned * li dne 10. * íjna 2021.

— Ji * í Ov * á * ek (@PREZIDENTmluvci) October 10, 2021

Также Заворал выступил на пресс-конференции, где сообщил, что Земана положили в реанимацию, отмечает Novinky.cz. По его словам, причина госпитализации – осложнения хронического заболевания, однако какого именно заболевания он не уточнил.

Это уже второй раз за последний месяц, когда Земан оказался в больнице. Ранее его госпитализировали 14 сентября.

Контекст:

Земан долгое время лечился от стопной невропатии, из-за которой ходит с тростью, и диабета. В прошлом году во время падения он сломал руку. Его выписали из больницы в конце августа прошлого года после успешной операции на руке.

В апреле этого года стало известно, что из-за проблем с ногами Земан вынужден начать пользоваться инвалидной коляской.

Земан стал президентом Чехии в 2013 году. В 2018-м его избрали на второй срок.

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