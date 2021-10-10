 

МИД Украины о направлении Джелялова в психиатрическую больницу: Карательная практика в “лучших” советских традициях

10.10.2021, 16:40, Новости дня
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Джелялов ранее отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не имелось, сообщал его адвокат Николай Полозов.

Джапарова подчеркнула, что Джелялова туда направили принудительно и безосновательно. Она написала, что такая “процедура” будет продолжаться более 20 дней.

“Карательная практика в “лучших” советских традициях”, – резюмировала замглавы МИД. 

В тимчасово окупованому #Крим Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої «психолого-психіатричної експертизи». Вона триватиме більше 20 днів. * Каральна практика в “кращих” радянських традиціях. pic.twitter.com/LaECgWPcxD

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 10, 2021

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе в Крыму. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова, а также Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

22 сентября оккупанты предъявили Джелялову новое обвинение. Его и  Ахтемова обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. “а” ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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