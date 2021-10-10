 

Минпросвещения предложило создать федеральную систему учета успеваемости школьников

10.10.2021, 16:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистерство просвещения РФ считает необходимым ввести федеральную электронную систему учета успеваемости школьников, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Вот этот определенный зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно это введение федеральной системы», – сказал Кравцов, комментируя высказывание одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о том, что в его школе сменились три такие системы, передает РИА «Новости».

По его словам, требования, которые предъявляются к таким государственным системами также могут минимизировать утечку персональных данных.

Ранее Кравцов заявил, что Минпросвещения намерено комплексно обновить систему преподавания истории на уровне общего образования.



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