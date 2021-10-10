 

Действие «Пушкинской карты» предложили распространить на учителей

10.10.2021, 16:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистерство просвещения РФ не исключает возможность распространения действия «Пушкинской карты» на педагогов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Там вопрос еще и финансовый, но это не исключено. И нам надо сейчас посмотреть, как это заработает для школьников, потому что там есть и технологические вопросы. Но в принципе я не исключаю, что для учителей появится такая возможность. Была такая идея», – сказал он, отвечая на вопрос одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о такой возможности, передает ТАСС.

По его словам, реализация инициативы требует дополнительных затрат. «Но она не исключена, мы это обсуждаем, думаем, может быть, в рамках Государственной думы будут определенные инициативы депутатов», – добавил Кравцов.

Напомним, реализация программы «Пушкинская карта« вошла в народную программу «Единой России». Карты в РФ начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента. С помощью карты молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. К проекту присоединились сотни организаций во всех 85 регионах страны – это как государственные, так и частные театры и музеи. До конца текущего года на каждой «Пушкинской карте» будет по три тысячи рублей, их необходимо потратить до 31 декабря, потом сумма сгорит. В 2022 году на походы в культурные учреждения выделят уже по 5 тыс. рублей. Участниками программы могут стать порядка 13 млн человек.



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