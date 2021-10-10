 

Макрон отвратителен. Жители Мали возмущены агрессивными высказываниями президента Франции

10.10.2021, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эммануэль Макрон продолжает настраивать против себя общественное мнение Африки своим непостоянством и чванливостью. По сообщениям Le Monde, его высказывания по поводу «нелегитимности» правительства Мали вызвали бурю возмущения у простых малийцев. Африканцы полагают, что президент Франции ведет себя недостойно правителя страны.
Он вызывал у меня отвращение. Будучи президентом, он мог бы выразить свое разочарование по-другому – заметил один из обывателей.
Африканские традиции не дают Макрону разрешения обращаться к нашему лидеру таким образом. Если он хочет поговорить с африканцами, он должен попытаться понять нас – возмутился другой.

Хамские высказывания Макрона порождены позорным провалом французской политики в Африке. За долгие годы французские войска не просто не сумели остановить продвижение группировок исламистов в Мали, но позволили им захватить полстраны. Возмущенные и разочарованные лидеры Мали пригласили для обучения и поддержки местной армии российскую «ЧВК Вагнера». Россияне уже прибыли в Мали и приступили к тренировкам местных вооруженных сил. Учитывая известную миру эффективность российского военного подрядчика, легко понять бессильную ярость Макрона. Однако колониальные амбиции Парижа давно не находят понимания у африканцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / По итогам Масленицы 300 депутатов Госдумы были госпитализированы из-за переедания черной икры

21.09 / Полумесяцем или с уголками: Как правильно стричь ногти?

05.09 / Детей Легкоступовой обвинили в смерти артистки

13.05 / Ученые из США нашли остатки древних лесных пожаров континентальных масштабов

24.09 / Делегация ЦИК Беларуси прибыла в Москву на курсы повышения квалификации

16.08 / Ученые признали опасность просыпающихся из-за глобального потепления вирусов

25.03 / Дочь короля Филиппа и королевы Летиции Леонор впервые посетила официальное мероприятие без родителей

05.03 / Специалист предрек снижение цен на мясо птицы и яйца в России

03.06 / Уровень счастья: как помочь себе пойти на эмоциональный подъем

22.06 / Под Москвой двух вьетнамок засыпало в землянке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика