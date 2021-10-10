Макрон отвратителен. Жители Мали возмущены агрессивными высказываниями президента Франции

Эммануэль Макрон продолжает настраивать против себя общественное мнение Африки своим непостоянством и чванливостью. По сообщениям Le Monde, его высказывания по поводу «нелегитимности» правительства Мали вызвали бурю возмущения у простых малийцев. Африканцы полагают, что президент Франции ведет себя недостойно правителя страны.

Он вызывал у меня отвращение. Будучи президентом, он мог бы выразить свое разочарование по-другому – заметил один из обывателей.

Африканские традиции не дают Макрону разрешения обращаться к нашему лидеру таким образом. Если он хочет поговорить с африканцами, он должен попытаться понять нас – возмутился другой.

Хамские высказывания Макрона порождены позорным провалом французской политики в Африке. За долгие годы французские войска не просто не сумели остановить продвижение группировок исламистов в Мали, но позволили им захватить полстраны. Возмущенные и разочарованные лидеры Мали пригласили для обучения и поддержки местной армии российскую «ЧВК Вагнера». Россияне уже прибыли в Мали и приступили к тренировкам местных вооруженных сил. Учитывая известную миру эффективность российского военного подрядчика, легко понять бессильную ярость Макрона. Однако колониальные амбиции Парижа давно не находят понимания у африканцев.