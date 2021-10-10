Виктор Сухоруков рассказал о своем отношении к критике

Виктор Сухоруков летом нынешнего года ушел из Театра имени Моссовета, проработав в нем 12 лет. Актер перешел в Театр имени Вахтангова, но уверен, что многие коллеги завидуют его творческому успеху, поэтому часто критикуют.

Во время участия в программе «Однажды» артист рассказал, что многие из них даже не скрывают зависти, другие же публично демонстрируют свое недовольство. Определенный круг коллег поставил себе цель догнать и обойти Сухорукова в творческом плане, но сам актер не понимает смысл и причину таких соревнований. Все, чего он добился, далось ему исключительно благодаря собственному труду, он ничего не украл, не купил и не отнял. Сухоруков, наоборот, отдает.

Пока Сухоруков не намерен уходить на пенсию, так как хочет еще приносить зрителям радость во время выхода на сцену. Если же человек благополучен, то в его жизни меньше проблем. Несмотря на критику, актер гордится своей востребованностью. Любой публичный человек нуждается в поддержке поклонников. Призвание, комплименты и признание всегда украшают профессию и саму личность. По мнению Сухорукова, сейчас настал именно тот момент, когда она начал приносить пользу окружающим, пишет «ГлобаМСК.ру».