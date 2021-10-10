То смеемся, то плачем: чем обусловлены перепады настроения у женщин и причем тут желудок

Всем женщинам знакомо состояние, когда не понимаешь, что делать. То хочется смеяться, то плакать, то всех обнимать от переизбытка чувств, то забраться под одеяло и остаться одной. Причин таких перепадов много. Облегчить состояние поможет диета. Также очень важно пожалеть себя, поберечь, пройтись по улице, расслабиться и посмотреть на питание с другого ракурса.

Эмоциональные “горки”

Многие женщины слишком хорошо знают, что такое эмоциональные “американские горки”. Чем можно помочь себе в таком случае?

Слегка выраженные перепады настроения – это просто часть повседневной жизни. Но когда эмоциональный хаос никуда не уходит, перепады настроения могут стать серьезной проблемой не только для нас самих, но и для окружающих, членов семьи, друзей и коллег.

О перепадах настроения

Когда настроение “перепрыгивает” из одной крайности в другую, сначала необходимо разобраться с этим.

Современные женщины хотят держать все под контролем. Это единственный способ соблюдать плотный график. Но эти сильные чувства могут стать для нас чрезвычайно стрессовыми. Лучше знать, как их обуздать.

Эмоциональные «качели» характеризуются резкой, в основном внезапной, сменой настроения. Часто оно колеблется без какой-либо видимой причины.

В зависимости от типа личности и обстоятельств изменение настроения может быть более или менее выраженным.

Причина перепадов настроения

Эмоциональные перепады возникают по массе причин. У женщин гормональный баланс часто связан с необъяснимым настроением. Многочисленные гормональные переходы, которые мы переживаем в фертильной фазе жизни, сопровождаются повышенной восприимчивостью.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Мы испытываем так называемую аффективную лабильность во время полового созревания, беременности и послеродового периода, а также при переходе к менопаузе как конечной точке репродуктивного возраста.

Как справляться с перепадами настроения

Для облегчения состояния можно практиковать такие действенные методы:

Расслабление. Полноценный и регулярный сон. Длительные прогулки и горячая ванна, техники релаксации, такие как медитация и аутогенная тренировка. Физические упражнения и спорт. Диета.

Выбираем диету правильно

Есть множество продуктов, которые делают нас счастливыми, положительно влияют на выработку гормона счастья серотонина и на наше поведение:

Жирные кислоты омега-3 облегчат депрессию и биполярное расстройство. Витамин D важен для настроения. Молочнокислые бактерии. Прием пробиотиков положительно влияет на кишечную флору и, следовательно, на ум, как показали исследования. Минералы. Американские ученые обнаружили в ходе длительного исследования, что женщины, потребляющие много железа и цинка с пищей, имеют значительно меньший риск развития ПМС. В то время как повышенное потребление калия имеет тенденцию к усилению симптомов ПМС. Различные травы очень полезны при перепадах настроения, содержат растительные гормоны (фитогормоны), которые могут компенсировать недостаток половых гормонов у женщин, помогают при типичных симптомах менопаузы.