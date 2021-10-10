 

В ВОЗ заявили, что в борьбе с пандемией COVID-19 пройдено около 60% “маршрута”

10.10.2021, 15:46, Новости дня
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“Надеюсь, что скоро мы пройдем 60% маршрута. Но не исключено, что нам предстоит взойти на очередную неожиданную гору. Было бы преждевременно говорить, что мы собираемся пересечь [финиш] в ближайшее время – это не так. Для этого слишком много неизвестного”, – сказала она.

Сваминатан отметила, что есть вероятность появления в будущем новых вариантов коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, подтвердили 237,6 млн случаев COVID-19, умерло 4,8 млн человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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