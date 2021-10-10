 

“Укрметаллургпром”: Списание вагонов по сроку эксплуатации приведет фактически к катастрофическим последствиям для “Укрзалізниці”

10.10.2021, 15:46, Новости дня
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“То, что опять вынесли на рассмотрение этот непонятный проект, где собираются обрезать срок эксплуатации вагонов – и качественных, и некачественных, всех, – это приведет фактически к катастрофическим последствиям для “Укрзалізниці”. Это создаст искусственный дефицит. Это приведет к росту ставок за пользование вагонами. Это ляжет грузом на всех грузоотправителей. И дальше по всей цепочке создания стоимости”, – убежден эксперт.

Каленков объяснил, что в случае принятия такого решения “Укрзалізниця” будет вынуждена покупать новые вагоны, но сейчас для нее приоритетом должны быть другие сферы – обновление локомотивов и железнодорожной инфраструктуры.

“Именно это увеличит оборачиваемость вагонов, вернее, улучшит оборачиваемость вагонов. Именно это позволит избежать аварий на линии и т.д., повысит эффективность работы “Укрзалізниці”, – заявил он. – Грузовые вагоны ездят и еще могут продолжать ездить. Не нужно создавать искусственный дефицит и искусственный кризис на рынке”.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что “Укрзалізниця” и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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