 

В РФ пятый день подряд фиксируют более 900 смертей от COVID-19, число заболевших за неделю – самое высокое в году

10.10.2021, 15:46, Новости дня
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Об этом сообщил сайт правительственного штаба по борьбе с коронавирусом. 

6 858 119 пациентов выздоровели, а 216 415 – скончались, в том числе 962 – за последние сутки. Уровень суточной смертности последние пять дней в РФ не опускается ниже отметки 924 (такое число умерших было 7 октября). Накануне в РФ был зафиксирован очередной рекорд смертности – 968 летальных случаев за сутки.

По подсчетам ТАСС, число случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю стало максимальным в 2021 году. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по количеству случаев COVID-19. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Россия также пятая в мире по числу смертей от коронавирусной инфекции. Больше летальных случаев лишь в США, Бразилии, Индии и Мексике.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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