В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет

На борту были парашютисты.

Двухмоторный самолет L-410 с парашютистами на борту потерпел крушение в районе города Мензелинск в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту воздушного судно было 23 человека, большинство из них — парашютисты из местного аэроклуба.

Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет. По предаварительным данным, отмечает агентство, 15 человек погибли. Семерых спасатели достали живыми и госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Это уже третья катастрофа самолета L-410 в этом году. Так, в ночь на 13 сентября воздушное судно той же модели потерпело крушение в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, на борту находились 14 человек. 19 июня то же самое произошло под деревней Журавлево Кемеровской области.

—