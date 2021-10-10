 

Новый кроссовер Lexus NX появится в РФ к весне 2022 года

10.10.2021, 15:34, Новости дня
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Выход премиального кроссовера Lexus NX в РФ состоится в феврале 2022 года.

Вместе с тем эксперты уверены, что цена данной модели будет достигать 3,2 млн рублей в базовом исполнении. Не исключено, что к моменту выхода в продажу ценник существенно увеличится. Напомним, глобальная премьера модели Lexus NX состоялась летом. Разработчики выполнили автомобиль на платформе GA-K, которая уже используется в актуальном исполнении Toyota RAV4 и Toyota Camry.

Кроме того, предложенная новинка поступит с 2-литровым бензиновым двигателем на 199 л.с., а также с гибридной силовой установкой от 244 до 306 л.с. Также появится турбированная модификация с 2,4-литровым двигателем на 279 л.с. мощности.



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