Новый кроссовер Lexus NX появится в РФ к весне 2022 года

Выход премиального кроссовера Lexus NX в РФ состоится в феврале 2022 года.

Вместе с тем эксперты уверены, что цена данной модели будет достигать 3,2 млн рублей в базовом исполнении. Не исключено, что к моменту выхода в продажу ценник существенно увеличится. Напомним, глобальная премьера модели Lexus NX состоялась летом. Разработчики выполнили автомобиль на платформе GA-K, которая уже используется в актуальном исполнении Toyota RAV4 и Toyota Camry.

Кроме того, предложенная новинка поступит с 2-литровым бензиновым двигателем на 199 л.с., а также с гибридной силовой установкой от 244 до 306 л.с. Также появится турбированная модификация с 2,4-литровым двигателем на 279 л.с. мощности.