В Архангельской области при пожаре погибли три человека

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10.10.2021, 15:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТри человека погибли в результате пожара в деревянном доме в селе Березник Устьянского района Архангельской области, возбуждено уголовное дело, заявили в СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Вчера около 04:00 в частном деревянном доме на улице Юбилейная в селе Березник Устьянского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 56-летней женщины, ее 19-летнего сына и 18-летней подруги последнего. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе пояснили, что произведен осмотр места происшествия и сейчас допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Одна из рассматриваемых версий возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в трехэтажном доме, расположенном на Нижнем Кисельном переулке в Москве.



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