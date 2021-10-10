 

Меркель назвала критической ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

10.10.2021, 15:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ ситуации вокруг ядерной программы Ирана предстоят «решающие недели», на Москве и Пекине лежит особая ответственность в деле сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщила во время визита в Израиль канцлер Германии Ангела Меркель.

«Когда мы наблюдаем за тем, как Иран продвигается в обогащении урана, то этот вопрос приобретает срочный характер», – приводит слова Меркель ТАСС.

Она также рассказала, что никогда не считала СВПД идеальным соглашением, но лучшего пути для недопущения обладания Тегераном атомного оружия пока нет.

«С каждым днем, который выпадает (в который не проходят переговоры), обогащение урана наращивается. Это сама по себе критическая ситуация… Перед нами решающие недели в этом вопросе… Здесь, я считаю, определенная ответственность лежит и на России с Китаем», – добавила канцлер.

В сентябре на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел Ирана Амира Абдоллахиана, они заявили о стремлении к скорейшему возобновлению переговоров по ядерной сделке в Вене.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению СВПД в Вене. 

17 августа МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел обогащенный до 20% металлический уран. На следующий день президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили перспективы возобновления выполнения СВПД. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва озабочена быстрым прогрессом в сфере наращивания возможностей Ирана по многим аспектам его ядерной программы. 



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