 

Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с праздником

10.10.2021, 15:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПремьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что благодаря аграриям продукты питания российского производства превосходят импортные аналоги, информирует пресс-служба правительства.

«Благодаря вашему самоотверженному труду и профессионализму агропромышленный комплекс четко и слаженно работал в непростых условиях пандемии, успешно справился с поставленными задачами. Главное – аграрии смогли обеспечить миллионы наших граждан высококачественными продуктами питания, которые не только успешно конкурируют с импортными аналогами, но и превосходят их», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства.

По его словам, правительство уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, оказывает помощь аграриям, в том числе предоставлением льготных кредитов, обновлением сельхозтехники и модернизацией предприятий, многое делает для повышения качества жизни людей на селе.

«Для того чтобы и дальше отрасль демонстрировала устойчивый рост, а РФ оставалась в лидерах производителей и поставщиков продовольствия, необходимо внедрять современные методы землепользования и инновационные разработки, использовать достижения отечественной селекции и генетики, выращивать органическую продукцию. И, конечно, вести активную деятельность по созданию национальной платформы цифрового сельского хозяйства», – отметил премьер-министр.

Он также выразил уверенность в том, что компетентность и целеустремленность поможет решить стоящие перед агропромышленным комплексом задачи. Мишустин пожелал работникам отрасли крепкого здоровья и благополучия.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив компании «ФосАгро» с 20-летним юбилеем. Одна из крупнейших в мире компаний, которая производит фосфорсодержащие минеральные удобрения.



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