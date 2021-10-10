Певица Слава делает ремонт за 5 млн долларов на фоне финансового кризиса мужа

Певица Слава затеяла ремонт в подмосковном особняке и элитной квартире в центре Москвы, который обойдется певице в 5 млн долларов. Такие траты артистка может себе позволить, хотя ее муж переживает финансовый кризис.

На светских мероприятиях Слава всегда появляется с множеством ювелирных украшений и в дорогих нарядах. Некоторые из них стоят около 30 миллионов рублей, но певица отмечает, что покупает их самостоятельно, ведь достаточно зарабатывает. Гражданский супруг Славы Анатолий Данилицкий пока не может себе позволить радовать жену дорогими подарками, но она и не настаивает. По словам певицы, причиной финансового кризиса стала пандемия коронавирусной инфекции, которая многих бизнесменов оставила без дохода.

Что касается ремонта в подмосковном особняке, который Славе 11 лет назад подарил супруг, то в нем идут работы по установке бассейна. Изначально оговаривалась сумма в 5 миллионов рублей, но в конце работ она выросла до 12-ти. Дело в том, что речь идет о современной конструкции с прогоном воды, кислородом и ионами. Работы длились три месяца, хотя планировалось их закончить за пару недель.

В самом особняке, который Слава решила снести и построить новый, появится комната для спа-процедур, банный комплекс, закрытый бассейн и винный погреб. Все это обойдется в пять миллионов долларов, но певица отмечает, что у нее никогда не бывает дешево. Чтобы воплотить все идеи в жизнь, артистка наняла дизайнера.

Параллельно Слава занимается ремонтом квартиры в деловом районе столицы. Стоимость жилья составляет 100 миллионов рублей, а покупкой артистка занималась сама, потратив собственные деньги. Супруг не вмешивается в ее дела, поэтому певица свободна в своих решениях. Ситуация с кризисом никак не отразилась на отношениях супругов. Слава уверена, что у каждого бывают трудности, но они не являются поводом «пилить» своего возлюбленного.

Источник: www.ntv.ru