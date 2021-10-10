 

Певица Слава делает ремонт за 5 млн долларов на фоне финансового кризиса мужа

10.10.2021, 15:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица Слава затеяла ремонт в подмосковном особняке и элитной квартире в центре Москвы, который обойдется певице в 5 млн долларов. Такие траты артистка может себе позволить, хотя ее муж переживает финансовый кризис.
На светских мероприятиях Слава всегда появляется с множеством ювелирных украшений и в дорогих нарядах. Некоторые из них стоят около 30 миллионов рублей, но певица отмечает, что покупает их самостоятельно, ведь достаточно зарабатывает. Гражданский супруг Славы Анатолий Данилицкий пока не может себе позволить радовать жену дорогими подарками, но она и не настаивает. По словам певицы, причиной финансового кризиса стала пандемия коронавирусной инфекции, которая многих бизнесменов оставила без дохода.

Что касается ремонта в подмосковном особняке, который Славе 11 лет назад подарил супруг, то в нем идут работы по установке бассейна. Изначально оговаривалась сумма в 5 миллионов рублей, но в конце работ она выросла до 12-ти. Дело в том, что речь идет о современной конструкции с прогоном воды, кислородом и ионами. Работы длились три месяца, хотя планировалось их закончить за пару недель.

В самом особняке, который Слава решила снести и построить новый, появится комната для спа-процедур, банный комплекс, закрытый бассейн и винный погреб. Все это обойдется в пять миллионов долларов, но певица отмечает, что у нее никогда не бывает дешево. Чтобы воплотить все идеи в жизнь, артистка наняла дизайнера.

Параллельно Слава занимается ремонтом квартиры в деловом районе столицы. Стоимость жилья составляет 100 миллионов рублей, а покупкой артистка занималась сама, потратив собственные деньги. Супруг не вмешивается в ее дела, поэтому певица свободна в своих решениях. Ситуация с кризисом никак не отразилась на отношениях супругов. Слава уверена, что у каждого бывают трудности, но они не являются поводом «пилить» своего возлюбленного.

Источник: www.ntv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.04 / В России за сутки выявили более 9 тысяч новых случаев заражения COVID-19

17.05 / “Подделка” – в сети обсуждают реакцию Памелы Андерсон на Лили Джеймс в ее образе

20.11 / СМИ узнали о состоянии Меладзе после скандала с бойкотом новогодних шоу

24.05 / Политолог Шатилин: Запрет полетов над Белоруссией не выгоден странам Запада

30.10 / Лукашенко признал ошибки со стороны властей Белоруссии

16.09 / Семь мифов о цистите

10.09 / Израильский дипломат Кедми объяснил усиление анархии в США

30.04 / Шура в платье и на каблуках вспомнил лихие 90-е

18.08 / Лорак сняла дочь в своем новом клипе: София – творческая натура

04.08 / Sony намерена возобновить выпуск компактных флагманских смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика