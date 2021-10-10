Зять актрисы Белохвостиковой борется с ней за возможность видеться с сыном

Актер и зять актрисы Натальи Белохвостиковой Александр Фарбер борется с ней за возможность видеться с сыном. По его словам, теща делает все возможное, чтобы отец не общался с полуторагодовалым Максимом.

Александр Фарбер со слезами на глазах рассказал, что уже месяц не виделся с наследником. Максиму приходится жить в квартире со старыми больными людьми, что представляет опасность для его здоровья. Жена актера Наталья была вынуждена переехать к родителям, так как ее мать не может самостоятельно ухаживать за супругом Владимиром Наумовым. Фарбер недоумевает из-за решения супруги, так как они живут в 10 минутах ходьбы от родительского дома, то есть можно навещать их в любое время, но жить с мужем.

Условия, в которых приходится жить Максиму, пугают актера. В квартире никто не убирает, хотя за 3000 рублей можно нанять уборщицу, и деньги на это у семейства имеются. У Фарбера даже есть видео, на котором его сын запечатлен в заваленной хламом комнате. Именно этот ролик он намерен показать в суде.

Обратиться в судебную инстанцию актер решил после того, как его сын получил ожоги кипятком. Он уверен, что его жена помогает родителям, а сыном никто не занимается. После беседы с Белохвостиковой из-за инцидента с наследником на актера посыпалась брань тещи. «Она орала на меня как английский футбольный болельщик», – заявил Фарбер. Затем актриса выгнала затя, а супруга подала на развод.

По словам актера, сведения об идеальной семье Белохвостиковой являются игрой на публику. Коллеги не верят в это, но Фарбер уверяет, что всеми командует его теща и решения за всех принимает именно она. Супруг Белохвостиковой не в силах противостоять жене-манипулятору, чем она и пользуется. Дочерью она также управляет, заставив ее путем шантажа переехать к ней, иначе она угрожала прекратить всякое общение с ней.

Фарберу пришлось обращаться во все инстанции, чтобы получить возможность забрать сына. Он готов разрешить бабушке общаться с внуком в его присутствии, но жить он должен с ним в нормальных условиях.

Источник: www.ntv.ru