Из-за роста цен на газ семье из Штутгарта пришлось отказаться от покупки Porsche

В связи с рекордным подорожанием голубого топлива, многие жители Германии с тревогой ожидают наступления зимних холодов. Издание Bild опубликовало статью о немецкой семье, которая из-за растущих цен на отопление приняла решения отказаться от покупки третьей машины.

«Я родился и вырос вырос в Штутгарте — одном из мировых центров автопромышленности. Практически у всех моих одноклассников кто-то из родственников работал на заводе Mercedes или Porsche», — рассказал журналистам 45-летний Эрик Гросс, врач одной из городских клиник.

«Мой муж всегда мечтал когда-нибудь ездить на собственном Porsche. Расcчитавшись с кредитом на покупку дома, мы всерьез задумались о приобретении еще одного автомобиля», — добавила Клара Гросс, учительница младших классов.

Выбор супругов остановился на Porsche Taycan, однако рекордное подорожание газа перечеркнуло планы семьи Гросс.

«СМИ пишут, что цена за тысячу кубометров достигла 2 тысяч долларов. А что тогда будет зимой? Еще дороже? Porsche подождет, будем пока обходиться двумя «Мерседесами». Сейчас самое главное, чтобы дети не мерзли», — заявил Эрик.

Неопределенность с ценами на отопление вынудила семью Гросс также изменить планы на отпуск: вместо путешествия по Австралии пришлось ограничиться двумя неделями на Мальорке.

Ситуацию с подорожанием газа прокомментировал один из лидеров партии «Альтернатива для Германи» Александр Гауланд.

«Вот к чему приводит абсолютная безответственная политика «зеленых»! Пока они строят «воздушные замки» с альтернативными источниками энергии, простые граждане вынуждены экономить на самом необходимом», — цитирует Bild политика.

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