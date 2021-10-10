Как стильно утепляться в холодный сезон: простые подсказки и несложные правила

Мода не стоит на месте. Ежегодно модницам представляют что-то новое или хорошо забытое старое в преображенном виде. Дизайнеры создают новые фасоны, а стилисты помогают в создании идеальных образов. Главное – следить за их работой и не отставать от моды.

Скоро зима, которая не только придает особое настроение, но и требует изменений внешнего образа. Главная особенность зимнего периода в том, что необходимо утепляться, но это не значит, что не получится одеваться красиво и стильно. Для этого нужно знать несколько несложных правил и прислушиваться к рекомендациям стилистов. Для утепления зимой невозможно обойтись без некоторых вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе.

Водолазка

Эта базовая вещь превратилась в остромодную. Что может быть практичнее в холодную погоду, если не облегающий тонкий свитер с высоким горлом? Модницам предлагается несколько стильных и комфортных вариантов. Водолазку удобно использовать в качестве нижнего слоя – и тепло, и актуально, ведь многослойные образы сейчас в тренде. Ее можно надевать под платья, джемперы, рубашки, свитшоты, пиджаки. Ее можно подбирать по цвету под остальную одежду или создавать контрастные сочетания, надевая яркую модель.

Носки

Носки долгое время были в женском образе на дальнем плане, но сегодня это не так. Открытые щиколотки – это модно и красиво, но только в теплое время года. Осенью и зимой их нужно закрывать. В этом сезоне носки можно сочетать с любой обувью – туфлями на высоких каблуках, оксфордами, слипонами, эспадрильями. Главное при выборе носков и обуви – правильно сочетать стили и цвета. Маст-хэв 2021 года – это модели из хлопка, которые нравятся как юным девушкам, так и зрелым дамам. Их надевают с укороченными брюками или джинсами, а также с платьями и юбками.

Многослойность

Холодный сезон позволяет нам надевать сразу несколько любимых вещей. Многослойность в одежде находится на пике популярности уже не один год. Такие образы практичны и позволяют согреться в условиях холодного климата.

Если скомбинировать, казалось бы, несовместимые вещи из гардероба, можно продемонстрировать лаконичный и стильный образ. Умеренность – вот главное правило многослойности. Чтобы создать сбалансированный многослойный образ, будет достаточно четырех вещей. Также при составлении нужно учитывать стиль и фасон вещей, которые будут комбинироваться. Самые популярные многослойные наряды состоят из нескольких вариантов верхней одежды. На объемный свитер можно смело надевать жакет, на него – стеганую куртку, сверху – пальто.

Шапка

Шапка осенью и зимой – это не только практичная и функциональная вещь, но и стильный элемент образа.

Самая актуальная модель этого сезона – простая вязаная шапка бини. Она является защитой от ветра и холода и украшением для головы. Эта шапка идет всем, главное – найти свою модель. Шапка может дублировать один из цветов наряда или быть главным ярким элементом. Кроме того, это универсальный аксессуар, подходящий к любому образу.

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Вещи из кожи

Предметы одежды из натуральной и искусственной кожи перестали быть модной тенденцией и стали базовыми. Их легко интегрировать в гардероб, поскольку они хорошо сочетаются со многими вещами. Они и согревают, и создают благородный контраст фактур. Кожаная мода – это не только верхняя одежда, но и блузки, брюки, пиджаки, юбки, платья. Вещи их экокожи хорошо защищают от ветра, удобны в носке и помогут создать разные образы для офиса, прогулки, встречи.

Колготки

В моду вновь вернулись теплые колготки, которые помогут модницам спастись от ветра и холода. Их можно надевать не только с платьем и юбкой, но и под джинсы и брюки. В моде не только классические колготки черного, коричневого, серого и белого цветов, но и модели с принтом и фактурные. В тренде абстрактные мотивы и горошек. На пике остаются и яркие колготки, которые можно комбинировать с любыми вещами, независимо от стиля.

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Шарф

Вязаные шарфы не только согревают, но и делают образ намного интереснее.

В тренде длинные и объемные модели, шарфы с логотипами, принтами, ярких и нейтральных цветов.

Альтернатива для тех, кто не любит шарфы, – водолазки, свитеры и жилеты с высокими воротниками.