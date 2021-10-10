 

Das Erste – Курц объявил об отставке с поста канцлера, но оппозиция ему не верит

10.10.2021, 15:02, Новости дня
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Себастьян Курц объявил об отставке с поста федерального канцлера Австрии на фоне подозрений в коррупции и подкупе СМИ, пишет Das Erste. На должность нового председателя правительства Курц предложил министра иностранных дел Александра Шалленберга. Оппозиция не верит в полноценную отставку Курца: социал-демократы убеждены, что Курц «просто отойдёт на задний план» и продолжит руководить правительством в роли лидера партии.

В конце концов давление на Себастьяна Курца стало слишком сильным. Утром австрийские газеты опубликовали новые переписки. Они показывают, как агрессивно Курц и его ближайшие соратники действуют против однопартийцев. Ругательства, которые Курц использует в адрес своих предшественников на посту, не могут быть процитированы.

Из-за подобных переписок в среду в ведомстве федерального канцлера и в штаб-квартире Австрийской народной партии прошли обыски. Прокуратура обвиняет Курца в том, что его восхождение в ранг канцлера было организовано с помощью купленных статей и приукрашенных опросов, которые финансировались за счёт денег налогоплательщиков.

Сегодня вечером состоялась короткая пресс-конференция. До недавнего времени Курц утверждал, что он невиновен и дееспособен. Теперь он заявляет: его страна для него важнее, чем его личность, и уходит в отставку.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, федеральный канцлер Австрии: Я попросил правительственную команду Австрийской народной партии обязательно продолжить работу. Как лидер Народной партии, которая обладает большинством голосов, я предложил федеральному президенту Александра Шалленберга в качестве нового председателя правительства.

В настоящее время Александр Шалленберг является министром иностранных дел Австрии. Юрист и квалифицированный дипломат считается доверенным лицом Курца. Уже вечером последовала реакция партии «Зелёные — Зелёная альтернатива», партнёра по коалиции. Их лидер, вице-канцлер Вернер Коглер, потребовал заменить Курца «канцлером с безупречной репутацией». С Шалленбергом в качестве нового канцлера Австрийской народной партии это удалось.

ВЕРНЕР КОГЛЕР, вице-канцлер: Это значит, что мы можем продолжить работу правительства на основе нашей программы. Она содержит множество важных проектов для жителей Австрии.

Социал-демократическая партия Австрии, крупнейшая оппозиционная партия, считает, что зелёные не должны довольствоваться сменой канцлера. Социал-демократы утверждают, что Курц просто отойдёт на задний план и в роли лидера партии за кулисами продолжит руководить ведомством федерального канцлера.

Вечером около здания ведомства федерального канцлера собрались противники Курца, чтобы отпраздновать его отставку.

Дата выхода в эфир 09 октября 2021 года. 



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