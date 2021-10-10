 

10 октября в МВФ проведут встречу с Георгиевой, от которой зависит ее будущее в организации – СМИ

10.10.2021, 14:52, Новости дня
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Ситуация касается рейтинга Doing Business. Как пишет агентство, в отчете о расследовании юридической фирмы WilmerHale, подготовленном для правления Всемирного банка, утверждалось, что Георгиева на посту главы Всемирного банка в 2017 году оказывала “необоснованное давление” на сотрудников, чтобы они изменили данные в отчете рейтинга Doing Business и повысили рейтинг Китая в области делового климата, в то время как Всемирный банк искал поддержки Пекина для крупного увеличения капитала.

Решение о будущем Георгиевой в МВФ ожидается не раньше понедельника, 11 октября.

Исполнительный совет МВФ обсуждал этот вопрос в течение пяти часов в пятницу, 8 октября, затем закрыл заседание и запросил дополнительные “уточняющие детали”.

Агентство пишет, что Георгиева категорически отвергает обвинения, которые касаются 2017 года, когда она была исполнительным директором Всемирного банка.

Контекст:

В сентябре Всемирный банк отказался от подготовки и публикации рейтингов Doing Business и больше не будет их выпускать из-за выявленных нарушений в подготовке отчетов за 2018-й и 2020 годы.

Георгиева возглавила МВФ в октябре 2019 года. Ранее она работала в Европейской комиссии в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы, а затем вице-президентом по бюджету и человеческим ресурсам. С января 2017 года была главным исполнительным директором Всемирного банка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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