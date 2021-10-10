В Черновицкой области мужчина в лесу подорвался на старом снаряде, он погиб

“9 октября в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя города Ровно о том, что в лесу близ села Добриновцы его знакомый погиб от взрыва неизвестного предмета. Предварительно правоохранители установили, что 53-летний житель Ровно во время поисков исторических ценностей наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн и подорвался на нем”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с примечанием “несчастный случай”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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