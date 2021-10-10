 

Украина имеет достаточные запасы газа, чтобы пройти зиму, но договариваться с РФ надо будет обязательно – вице-премьер Стефанишина

10.10.2021, 14:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы нормально пройдем осенне-зимний период. Мы, как европейская страна, которая работает по европейским нормам, имеем достаточные запасы газа в наших хранилищах. Это то, что важно понимать в контексте. И второе – то, что даже действующее соглашение с Российской Федерацией базируется на европейских нормах. Поэтому договариваться нам обязательно нужно будет, потому что нам нужно говорить о следующем контракте, сохранении транзита газа, но исключительно на основе европейских правил”, – сказала она, отвечая на вопрос о том, что рекордные цены на газ могут “мотивировать” президента Украины Владимира Зеленского договариваться с РФ.

Стефанишина отметила, что Украина сейчас стоит “на пороге континентальной газовой войны, которую начала Россия”.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 6 октября, что в украинских ПГХ накоплено почти 19 млрд м³ газа и что этого будет достаточно для прохождения зимы.

Контекст:

“Нафтогаз” и российский “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

В августе 2021 года биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет, превысив отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Стоимость ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на лондонской бирже ICE в ходе торгов 6 октября обновила исторический рекорд и достигла €161,5 за 1 МВт-ч ($1976 за 1 тыс. м³).

Котировки октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме на торгах 28 сентября выросли до $201,75 за тонну. За день цена на тонну угля взлетела на 16,96%, или на $29,25. По информации Bloomberg, такая цена за тонну угля побила рекорд 2008 года.

Цена на уголь начала расти в условиях высокого спроса со стороны электростанций и на фоне низких запасов топлива в Европе. Также европейские производители электроэнергии массово скупают уголь из-за нехватки природного газа, писало Bloomberg.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / “Девушка, вам лучше получить водительские права”. Пэрис Хилтон проехалась на самокате по своей квартире

23.05 / Число случаев COVID-19 в России превысило 5 млн

30.07 / В Москве поддержали консолидацию молодежного «крыла» соотечественников за рубежом

10.06 / Начался суд над ударившим Макрона французом

31.08 / Morgenshtern: В Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке

09.05 / Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы

18.09 / Выборы в РФ сподвигли Украину ввести новые санкции

30.08 / Полиция составила протоколы на 169 мигрантов за агрессивное поведение

15.01 / Видео: Второй импичмент Трампа: главное

21.12 / NewsOne – на открытии главной ёлки Украины произошёл пожар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика