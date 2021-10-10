 

Microsoft выпускает базовую версию безопасности для Windows 11

10.10.2021, 14:40, Новости дня
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Как сообщили в компании Microsoft, после выпуска финальной версии новой операционной системы Windows 11 к ней добавят и свой пакет безопасности.

Для подключения не потребуются ни особые знания, ни большие усилия, поясняет разработчик. После того как данный пакет будет выпущен, все произойдет почти в автоматическом режиме при запуске операционной системы.

Пользователю необходимо будет всего лишь загрузить пакет из раздела со средствами обеспечения. Далее останется следовать рекомендуемым действиям. Команда компании Microsoft, представляя свой новый продукт, поясняет, что пытается сделать все для того, чтобы максимально упростить жизнь обычным пользователям. А все недочеты, до сих пор найденные, будут устранены.



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