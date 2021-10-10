Большинство россиян не используют предустановленный в смартфонах отечественный софт

Как показали результаты недавнего исследования, россиянам в большинстве случаев совсем не нужны приложения, которые по закону в обязательном порядке устанавливают им на смартфоны и другим электронные устройства.

Так, 79% новых iРhоnе в РФ при первом же включении выбрали только базовые функции или же вовсе проигнорировали «окно выбора» (45%). Среди владельцев новых Samsung 64% вообще не понимают, о чем идет речь. Примерно половина оставила на своих гаджетах «Госуслуги», а еще 45% – «Яндекс.Карты». И это почти все, граждане! То ли разработчики насильно установили никому не нужный софт, то ли пользователи еще настолько необразованы, чтобы оценить потуги государства в плане импортозамещения.