 

Большинство россиян не используют предустановленный в смартфонах отечественный софт

10.10.2021, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как показали результаты недавнего исследования, россиянам в большинстве случаев совсем не нужны приложения, которые по закону в обязательном порядке устанавливают им на смартфоны и другим электронные устройства.

Так, 79% новых iРhоnе в РФ при первом же включении выбрали только базовые функции или же вовсе проигнорировали «окно выбора» (45%). Среди владельцев новых Samsung 64% вообще не понимают, о чем идет речь. Примерно половина оставила на своих гаджетах «Госуслуги», а еще 45% – «Яндекс.Карты». И это почти все, граждане! То ли разработчики насильно установили никому не нужный софт, то ли пользователи еще настолько необразованы, чтобы оценить потуги государства в плане импортозамещения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.02 / Житель Сингапура по ошибке получил пять доз вакцины от COVID-19

15.06 / «Пустые полки и риск пустых тарелок» — в Великобритании просят привлечь армию к доставке товаров в магазины

01.07 / Рада отклонила предложение отменить принятый две недели назад закон о Нацсовете по телевидению и радиовещанию

28.12 / Азербайджан заявил о нападении армянской группировки в Нагорном Карабахе

10.05 / В Узбекистане оценили возможность размещения военных баз США

22.06 / “Вот это шары”, “Боже, что происходит?” Бывшая “ВИА Гра” Миша Романова взбудоражила сеть откровенным фото с отдыха

13.02 / Клопотенко разработал меню для украинских школ

25.09 / Welt am Sonntag – Меркель не задавала направление, а следовала духу времени

04.03 / “Контроль над военными”. Муженко прокомментировал дело генерала Назарова

17.10 / Украина и Турция подписали рамочное военное соглашение и ряд других двухсторонних документов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика