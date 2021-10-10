Эксперты рассказали, когда обычные смартфоны перестанут быть хрупкими

Так называемые неубиваемые смартфоны обычно стоят значительно дороже рядовых, а технических возможностей у них меньше. Как и когда изменится ситуация, рассказали эксперты из университета Макгилла.

В частности, ученые сообщили, что им уже удалось создать композитный материал, который при всей своей прозрачности крепче стекол на экранах современных гаджетов.

Его структура напоминает шахматную доску, говорят ученые. Там мельчайшие детали переплетаются друг с другом, а потому обеспечена высокая прочность при падении. Более того, это стекло почти невозможно оцарапать. Если данный материал примут ведущие компании-производители, то девайсы станут «неубиваемыми» при тех же ценах и технических характеристиках.