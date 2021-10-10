 

Савватий Пчельник: Что нельзя делать 10 октября

10.10.2021, 14:30, Разное
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ИСТОРИЯ

Преподобный Савватий Соловецкий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, откуда впоследствии отправился на остров Валаам, что расположен возле Ладожского озера. Этот святой человек нуждался в уединении, стараясь избегать внимания окружающих. Чтобы обеспечить себе покой для молитв и отречения от мирской жизни, монах покинул приют и вооружил себе келью на пустынных Соловецких островах. При жизни мужчина считался покорителем пчел, поэтому получил прозвище Савватий Пчельник. В знак его почитания 10 октября был утвержден церковный праздник.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 ОКТЯБРЯ

В день памяти святого нужно жить по установленным канонам. Благочестивые люди в этот день отказываются от всякого физического труда. Исключение составляют пчеловоды, которым нужно подготовить ульи к зиме. 10 октября 2021 года не стоит надолго отлучаться из дома. Категорически нельзя отправляться на прогулку после захода солнца. На Руси верили, что это может привести к материальным убыткам.

Хотя труд в этот день под запретом, спать до полудня тоже нельзя — так требует церковный праздник. Савватий Пчельник — явно не тот день, когда нужно стричь волосы. Если укоротить локоны, в дальнейшем будут докучать болезни.

ОБЫЧАИ И ПРИМЕТЫ

По традиции работники пасек просят детей помолиться, чтобы холода не навредили хозяйству и сезон медосбора был успешным. Женщинам, как хозяйкам домашнего очага, к завтраку рекомендовано печь медовое печенье, чтобы порадовать близких.

Наши предки в церковный праздник 10 октября обращали внимание на приметы.

  • Если день выдается погожим и без дождя — зима поздно вступит в свои права.
  • Если на Савватия Пчельника облака движутся с юга — погода скоро испортится. С севера — нагрянет теплое солнышко.
  • Если шишек на хвойных деревьях не в избытке, зима обещает не быть суровой.


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