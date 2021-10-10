Президента Чехии госпитализировали после выборов в парламент

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, сообщил телеканал CNN Prima News со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

По информации телеканала, вскоре после окончания встречи президента Милоша Земана с премьером Андреем Бабишем из ворот загородной резиденции президента выехала санитарная машина ЦВГ в сопровождении президентского автомобиля. Позднее пресс-служба ЦВГ сообщила о госпитализации Земана, передает РИА «Новости».

Состояние здоровья 77-летнего президента страны оказалось в последнее время в центре внимания чешской общественности, поскольку Земану предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.

На выборах Земан голосовал в своей загородной резиденции, при этом прибытие избирательной комиссии было показано сетевыми ТВ-каналами на видео, а момент его голосования – лишь на фото.

Земан страдает невропатией ног, а также проходит лечение от сахарного диабета. В апреле этого года он сообщил, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Тогда он сообщал о неудовлетворительном состоянии своих ног.

Ранее сообщалось, что выборы в парламент Чехии выиграла либеральная коалиция «Вместе», состоящая из трех либеральных партий, на втором месте осталось движение ANO премьера Андрея Бабиша.