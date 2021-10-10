Как цвет одежды влияет на нас: энергетика трендовых оттенков осени и что под какое настроение носить (советы геммолога)

Эксперты назвали самые модные цвета одежды сезона 2021-2022 гг. Это оттенки синего, зеленого, светло-желтый, нежно-розовый и насыщенный красный цвет. Многие знают о влиянии цвета на психологическое, а значит, и физическое состояние человека. Геммолог Нелли Дробот рассказала об энергетике, которую несут трендовые осенние оттенки.

Магия цвета

Влияние цвета на человека было известно с древних времен. Ни для кого не секрет, что наряды синего и красного цветов ранее предпочитали почетные лица, монархи, короли. И вот почему.

Синий цвет

Небесный и морской, таинственный синий цвет символизирует верность, покой и бесконечность.

Его влияние на человека заключается в том, что он помогает собрать мысли воедино и сосредоточиться. Вот чем объясняется притягательная сила строгих костюмов синего цвета.

Зеленый цвет

Он вызывает такие ассоциации: трава, джунгли, летний сад. Зеленые оттенки помогают нам расти, развиваться. Но ведь они созданы из сочетания «желтый + синий». А значит, зеленый сочетает в себе жизненную энергию, радость, удачу желтого и одновременно умиротворение, покой синего.

В некоторых религиях зеленый символизирует бесконечность, бессмертие. И если в зеленом наряде человек не станет бессмертным, то он гарантированно будет незабываемым. Кстати, многие супергерои носили костюмы с элементами этого оттенка.

Зеленый цвет влияет на человека, прежде всего, успокаивающе. При стрессе можно воспользоваться зеленым предметом гардероба для контроля над эмоциями: кофточкой, шарфом или платком.

Желтый цвет

Желтый цвет любят лидеры, позитивные личности, которые всегда живут в свое удовольствие. Для успешного проведения переговоров можно использовать простой трюк – надеть рубашку светло-желтого оттенка, который обязательно выделит из коллектива.

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А для прогулки можно подобрать платье желтого цвета, которое подействует на окружающих магически. Еще бы, ведь это цвет солнца.

Розовый цвет

Такие оттенки часто используют для оформления комнаты или выбора вещей маленькой девочки. Он ассоциируется с нежностью и детством.

Действительно, этот оттенок считается самым мечтательным и легким. Во время напряженной работы, сопровождающейся катастрофической нехваткой времени, с помощью нежного розового можно окунуться в “облака нежности”. Его используют, если нужно создать условия для отдыха от умственного труда.

Красный цвет

Символизирующий власть, силу, страсть, любовь, но также и агрессию красный всегда в моде. Недаром никто не устоит перед яркой брюнеткой в красном наряде, исполняющей танец танго.

В платье красного цвета женщине нельзя остаться незамеченной. Главное – не переусердствовать с этим цветом, так как он способен вызвать не только восторг, но и раздражение у собеседника. Но, если есть цель завоевать расположение человека, отлично подойдет такое “оружие”, как рубиновая блузка и красная помада.

Но красный нежелательно надевать на работу: он слишком властный. Достаточно помады или аксессуаров такого цвета. Как вариант – наденьте красные брюки строгого кроя. И в этот день все будет по-вашему!