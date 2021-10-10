 

В первом полугодии 2021 года Украина получила рекордную сумму прямых иностранных инвестиций – Шмыгаль

10.10.2021, 13:58, Новости дня
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“Рост инвестиций. В первом полугодии прямые иностранные инвестиции составили $2,8 млрд. Это рекордная сумма за последние четыре года. Благодаря новым стимулам, которые были введены в этом году, мы ожидаем ускорения инвестиционной активности в последующие периоды”, – заявил премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/435137444720131

Шмыгаль сообщал 2 октября, что $2,33 млрд из этой суммы поступили из стран Евросоюза.

Контекст:

В Минэкономики в марте 2021 года выражали надежду, что Украина в 2021 году сможет привлечь $5 млрд иностранных инвестиций, писал “Укринформ”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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