В первом полугодии 2021 года Украина получила рекордную сумму прямых иностранных инвестиций – Шмыгаль

“Рост инвестиций. В первом полугодии прямые иностранные инвестиции составили $2,8 млрд. Это рекордная сумма за последние четыре года. Благодаря новым стимулам, которые были введены в этом году, мы ожидаем ускорения инвестиционной активности в последующие периоды”, – заявил премьер.

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Шмыгаль сообщал 2 октября, что $2,33 млрд из этой суммы поступили из стран Евросоюза.

Контекст:

В Минэкономики в марте 2021 года выражали надежду, что Украина в 2021 году сможет привлечь $5 млрд иностранных инвестиций, писал “Укринформ”.

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