Автомобиль с Собчак попал в ДТП, есть погибшие – СМИ

По информации собеседников СМИ, авария произошла на трассе Адлер – Красная Поляна, речь идет о лобовом столкновении автомобилей.

Во второй машине было три человека, один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии, пишет агентство. Собчак не пострадала и уехала с места происшествия на другом автомобиле, отмечает собеседник “Интерфакса”.

В полиции агентству подтвердили факт ДТП, но не сообщали, кто находился в автомобилях.

По информации Telegram-канала 112, который информирует о происшествиях, столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen. Mercedes S500, в котором находилась Собчак, выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen, пишет канал.

По данным издания “Подъем”, Собчак этот Mercedes не принадлежит, а в командировках она “всегда арендует машины с местным водителем”.

Сама Собчак пока не комментировала инцидент. В Instagram ее последний пост, выложенный несколько часов назад, посвящен рассуждениям о “важных правилах, чтобы быть счастливой”.

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Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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