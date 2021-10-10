 

Под брендом OnePlus выйдет смартфон с самой большой системой охлаждения

10.10.2021, 13:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

OnePlus, по имеющимся данным, готовит к выходу на рынок новую модель 9RT. Данное мобильное устройство, как сообщают источники, получит самую большую в мире систему охлаждения.

Также в аппарате установят продвинутый процессор Snapdragon 888, а дисплей будет изготовлен под маркой южнокорейского «Самсунга». Питание обеспечит аккумуляторная батарея с емкостью 4500 мАч. Производитель пообещал приложить к ней быстрое зарядное устройство, мощность которого составит 65 Вт.

А система охлаждения действительно очень велика, говорят эксперты. Речь идет о площади чуть более 19 тысяч квадратных миллиметров. Такой нет ни одного другого современного смартфона во всем мире. Так что, OnePlus 9RT становится чемпионом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.07 / Суд оставил в СИЗО обвиняемого в доступе к гостайне блогера Пыжа

10.07 / Times – британский врач призвала привести себя в форму перед новой волной COVID-19

03.10 / Армения сообщила об уничтоженном азербайджанском вертолете

28.02 / Пашинян назвал цель готовящегося в Армении митинга

01.09 / Власти Таджикистана попросили сограждан не ввязываться в драки в России

15.01 / США сократили контингенты в Ираке и Афганистане до 2,5 тыс. человек в каждой стране

29.08 / В Беларуси ограничили доступ к еще двум независимым СМИ

04.09 / Израиль захотел наладить дипломатические отношения с Косово

23.03 / При стрельбе в супермаркете в США погибли шесть человек

12.01 / “Начали выпадать зубы, я с собой их принес”. Фигурант дела Шеремета Антоненко пожаловался на условия пребывания в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика