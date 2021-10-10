Под брендом OnePlus выйдет смартфон с самой большой системой охлаждения

OnePlus, по имеющимся данным, готовит к выходу на рынок новую модель 9RT. Данное мобильное устройство, как сообщают источники, получит самую большую в мире систему охлаждения.

Также в аппарате установят продвинутый процессор Snapdragon 888, а дисплей будет изготовлен под маркой южнокорейского «Самсунга». Питание обеспечит аккумуляторная батарея с емкостью 4500 мАч. Производитель пообещал приложить к ней быстрое зарядное устройство, мощность которого составит 65 Вт.

А система охлаждения действительно очень велика, говорят эксперты. Речь идет о площади чуть более 19 тысяч квадратных миллиметров. Такой нет ни одного другого современного смартфона во всем мире. Так что, OnePlus 9RT становится чемпионом.