Умные часы Watch Series 6 сняты уже с полок магазинов

Серия умных часов Watch Series 6 вышла в свет только в прошлом году. Однако производитель, компания Apple, уже решила снять их с продажи, так как представила новую седьмую линейку таких же, но усовершенствованных наручных устройств.

Как стало известно, фирменный интернет-магазин в РФ уже не продает Watch Series 6. Их место на полках заняли Apple Watch Series 7. Минимальная стоимость умных часов составляет 36 тысяч 990 рублей.

Тем временем у сторонних продавцов все еще можно найти образцы из шестой линейки. Цена до последнего времени была чуть менее 25 тысяч рублей. Если вас устраивает последняя модель, лучше купить ее сейчас, пока она еще доступна, советуют эксперты. Кстати, еще можно найти и Watch Series 3 за 18 тысяч рублей, но этому гаджету уже пять лет.