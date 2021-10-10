 

Инструктор аэроклуба в Татарстане опроверг данные о перегрузе в L-410

10.10.2021, 13:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКрушение самолета L-410 с парашютистами не могло произойти из-за перегруза, сообщил инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров.

«Взлетел самолет. Судя по чужим словам, отказ одного двигателя. Доворачивал на аэродром, недовернул, сел на промзону города Мензелинск… Это не парашютное происшествие», – сказал он в беседе со «Звездой».

По его мнению, если бы самолет успел набрать высоту, парашютисты смогли бы успеть покинуть воздушное судно. Кроме того, он прокомментировал версию о том, что причиной ЧП мог стать перегруз.

«Нет. Да вы что? Это абсолютно штатная ситуация. Самолет исправный. Я на нем вчера сам прыжки выполнял. У нас образцово показательный клуб по документам и по жизни», – ответил он.

Также инструктор отметил, что все пилоты аэроклуба проходят медицинского обследование раз в год в профессиональных клиниках, проходят тренажи и обучение.

«У нас все люди опытные, подготовленные. У нас техника была исправна, по крайней мере, на вчерашний день», – сообщил Шипоров.

Ранее в авиационных службах уточнили, что падение самолета могло быть спровоцировано превышением числа пассажиров. 

В воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистов и двое членов экипажа: 16 человек погибли, шестеро госпитализированы. Сообщалось, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что пилоты самолета L-410 перед крушением доложили об отказе левого двигателя.

Напомним, 12 сентября пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, включая экипаж. Четверо из них погибли, остальные пострадавшие были доставлены в больницу. Главред портала Avia.Ru Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолет модели L-410 является лучшим в региональном сегменте и замены ему нет. 

В июне самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. При крушении погибли семь человек, позже стало известно, что число жертв увеличилось до девяти. Пилотировал самолет глава местной ассоциации парашютного спорта, опытный летчик-инструктор Александр Шейкин. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).



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