 

Саакашвили рассказал «историю большой любви» с депутатом Рады Ясько

10.10.2021, 13:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАрестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в субботу заявил, что «давно связал свою жизнь с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Много месяцев мы живем вместе как полноправные партнеры. Это история большой любви, я счастлив», – написал он в соцсетях.

По его словам, все его «предыдущие отношения завершены».

Он сообщил при этом, что продолжает голодовку, начатую 1 октября, в день ареста.

При этом установлено, что он употребляет мед в большом количестве и натуральные соки.

Ранее Сандра Руловс, теперь уже отвергнутая жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что не знала, что тот образовал новую семью с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько.

Ясько прибыла в Грузию и требует освобождения Саакашвили.

У Руловс и экс-президента Грузии Саакашвили, арестованного 1 октября, двое сыновей, один живет в США, второй с матерью в Тбилиси.



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