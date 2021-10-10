Жириновский назвал пандемию гражданской войной

Продолжающаяся пандемия коронавируса является «гражданской войной», необходимо обеспечить победу «белых», сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Пандемия продолжается и порой принимает свирепые формы. Ее можно сравнить с гражданской войной», – написал Жириновский в Telegram.

По его словам, пандемию можно сравнить с гражданской войной: красные – это коронавирус, а белые – вакцина. По его мнению, нужно объединиться и обеспечить победу «белых».

«Коронавирус – это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку. А вакцина – это белые, они в обороне, и в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в РФ тысяча человек в день будет умирать от ковида», – добавил он.

За минувшие сутки в РФ выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.