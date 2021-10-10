Автоэксперт Васильев назвал роковые ошибки владельцев машин с “механикой”

Член комитета Государственной Думы по транспорту Александр Васильев назвал роковые ошибки автовладельцев с механической коробкой передач. По словам эксперта, неправильная эксплуатация «механики» может вывести ее из строя, хотя и бытует мнение, что она выносливее «автомата».

Важно знать стаж автомобиля, так как он может доставаться в наследство, из-за чего владелец не догадывается, что в нем может быть. В таком случае лучше не экономить на диагностике и сервисе, остальное же покажет себя во время езды. По словам Васильева, многие владельцы транспорта не знают основы устройства авто, не следят за уровнем масла, состоянием шин и всем остальным, что потом приводит к множеству проблем.

Ошибкой являются и ситуации, когда водитель автомобиля с «механикой» не снимает ногу с педали сцепления. Это приводит к поломке упорного подшипника, что обернется необходимостью шлифовки коленвала и переборки всего двигателя. Зачастую так поступают новички. Автоэксперт советует владельцам машин с малым опытом вождения отказаться от постоянного удерживания педали газа на холодном двигателе. Необходимо ориентироваться адекватно во время движения по дороге и пользоваться тормозами, особенно экстренным торможением, только в случае необходимости.

Эксперт рекомендует следить за давлением в шинах, соответствием покрышек сезону, состоянием тормозных колодок, объемом омывающей жидкости и работой печки. Все эти правила помогут безопасно передвигаться на машине. С приходом холодов стоит проверить аккумулятор, при необходимости лучше купить новый, так как в мороз емкость снижается, поэтому автомобиль сложнее или невозможно будет завести в самый неподходящий момент, сообщают «Народные новости».