 

Автоэксперт Васильев назвал роковые ошибки владельцев машин с “механикой”

10.10.2021, 13:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Член комитета Государственной Думы по транспорту Александр Васильев назвал роковые ошибки автовладельцев с механической коробкой передач. По словам эксперта, неправильная эксплуатация «механики» может вывести ее из строя, хотя и бытует мнение, что она выносливее «автомата».
Важно знать стаж автомобиля, так как он может доставаться в наследство, из-за чего владелец не догадывается, что в нем может быть. В таком случае лучше не экономить на диагностике и сервисе, остальное же покажет себя во время езды. По словам Васильева, многие владельцы транспорта не знают основы устройства авто, не следят за уровнем масла, состоянием шин и всем остальным, что потом приводит к множеству проблем.

Ошибкой являются и ситуации, когда водитель автомобиля с «механикой» не снимает ногу с педали сцепления. Это приводит к поломке упорного подшипника, что обернется необходимостью шлифовки коленвала и переборки всего двигателя. Зачастую так поступают новички. Автоэксперт советует владельцам машин с малым опытом вождения отказаться от постоянного удерживания педали газа на холодном двигателе. Необходимо ориентироваться адекватно во время движения по дороге и пользоваться тормозами, особенно экстренным торможением, только в случае необходимости.

Эксперт рекомендует следить за давлением в шинах, соответствием покрышек сезону, состоянием тормозных колодок, объемом омывающей жидкости и работой печки. Все эти правила помогут безопасно передвигаться на машине. С приходом холодов стоит проверить аккумулятор, при необходимости лучше купить новый, так как в мороз емкость снижается, поэтому автомобиль сложнее или невозможно будет завести в самый неподходящий момент, сообщают «Народные новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Мнение: Первое сентября

11.12 / Ольга Кузьмина призналась, что выступала на «Ледниковом периоде» со сломанными ребрами

24.11 / Мнение: Взрыв в Мадагизе

11.03 / Русскоязычные СМИ о Китае

04.08 / Личное: Мальчик-девочка?

07.10 / Елизавета II провела смотр канадских солдат в Виндзорском замке

07.08 / Ирина Салтыкова назвала бредом слухи о своей госпитализации с онкологией

21.07 / Велопрогулки, ужины при свечах и игра в футбол: как проходят каникулы семейства Бекхэм в Италии

29.07 / На Зеленского давят со всех сторон

05.01 / Исследователи опровергли суждение, почему мужчинам нужен отдых между половыми актами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика